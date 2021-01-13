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Ziraat Türkiye Kupası: Konyaspor: 2 - Gaziantep FK: 1 (Maç sonucu)

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu’nda Konyaspor, Gaziantep FK’yı konuk etti.

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Konyaspor, Gaziantep FK'yı konuk etti. Müsabakayı 2-1 kazanan Konyaspor adını çeyrek finale yazdırdı.



Maçtan dakikalar


11. dakikada Konyaspor'un Bytyqi ile sağdan kullandığı köşe vuruşunda Daci kafayla topu arkaya sektirdi. Arka direkte Anicic tamamlayarak fileleri havalandırdı. 1-0


27. dakikada Konyaspor savunmasının ceza sahası içinde yaptığı pas hatasında Güray kaleciyle karşı karşıya pozisyonda topu önünde buldu ancak topu az farkla dışarıya yolladı.


30. dakikada Djilobodji sağ kanattan ceza sahasına girmeden ortaladı. İyi yükselen Güray'ın kafa vuruşu üstten auta gitti.


40. dakikada Ömer Ali, sağ çizgiden Gaziantep savunmasından kazandığı topla ceza sahasına girdi ve çektiği şutla kaleci Çağlar'ın kapattığı köşeden meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-0


69. dakikada Jevtovic pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Daci'nin şutunu kaleci Çağlar önledi. Seken topu önünde bulan Cikalleshi'nin pasında Musa topu üstten dışarıya gönderdi.


77. dakikada Mirallas ceza yayı önünden vuruşunu yaptı ama kaleci Eray gole izin vermedi.


90+4. dakikada Maxim'in sağ ceza sahası çizgisi önünden kullandığı serbest vuruşta savunmadan seken topu Muhammet röveşatayla topu ağlara gönderdi. 2-1



Stat: Konya Büyükşehir Belediye


Hakemler: Suat Arslanboğa, Deniz Turgut, Murat Ergin Gözütok


Konyaspor: Eray, Skubic, Ahmet Çalık (Oğuz Kağan dk. 75), Anicic, Ömer Ali (Abdülkerim dk. 60), Ali Karakaya (Jevtovic dk. 60), Eduok (Cikalleshi dk. 60), Musa (Milosevic dk. 72), İsmail, Bytyqi, Daci


Yedekler: Erten, Amir, Shengelia, Doğan Can, Şener


Teknik Direktör: İsmail Kartal


Gaziantep FK: Çağlar, Djilobodji (Vetrih dk. 80 ?), Toşca, Kubilay, Olkowski, Furkan (Maxim dk. 46), Güray (Kenan dk. 58), Mirallas, Morais, Enver Cenk (Oğuz dk. 69), Andre (Muhammet dk. 46)


Yedekler: Mustafa, Ulaş, Kozulj, Mirza, Tetteh, Vetrih


Teknik Sorumlu: Erdal Güneş


Goller: Anicic (dk. 11), Ömer Ali (dk. 40) (Konyaspor), Muhammet (dk. 90+4) (Gaziantep FK)


Sarı Kartlar: Ali Karakaya, Musa, Oğuz Kağan, Eray (Konyaspor), Djilobodji, Morais (Gazinatep FK)

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