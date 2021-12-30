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Ziraat Türkiye Kupası: Konyaspor: 2 - Ümraniyespor: 0 (Maç sonucu)

Ziraat Türkiye Kupası 5.

Turu'nda Ümraniyespor'u ağırlayan Konyaspor, rakibini 2-0 mağlup ederek tur atlayan taraf oldu.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


49. dakikada hızlı gelişen Konyaspor atağında rakip yarı alanında savunmadan topu kurtaran Michalak kaleciyle karşı karşıya pozisyonda fileleri havalandırdı. 1-0


52. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Michalak'ın şutunu kaleci Orkun çıkardı.


58. dakikada Serdar'ın sol kanattan penaltı noktası üzerine yaptığı ortaya kafa vuruşunu yapan Ahmed Hassan meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 2-0


80. dakikada sol kanatta topla buluşan Bytyqi'nin ceza sahası önü sol çaprazından yaptığı sert vuruşunda top üstten auta çıktı.



Stat: Konya Büyükşehir Belediye


Hakemler: Sarper Barış Saka, Kemal Yılmaz, İlker Takpak


Konyaspor: Erten, Barış, Anicic, Adil, Alper (Nafican dk. 73), Serdar (Ekrem dk. 80 ?), Çekiçi (Ahmet Karademir dk. 80 ?), Soner, Rahmanovic (Musa dk. 65), Michalak (Bytyqi dk. 65), Ahmed Hassan


Yedekler: Eray, Guilherme, Cikalleshi, Hadziahmetovic, Abdülkerim


Teknik Direktör: İlhan Palut


Ümraniyespor: Orkun, Serkan (Tahsin dk. 65), Yiğithan (Oğuzcan dk. 82 ?), Ercan, Mustafa, Denizhan, Yusuf Emre ? (Faruk Can dk. 8), Kayra (Furkan dk. 82 ?), Mustafa, Onur (Emirhan dk. 65), Camara


Yedekler: Burak, Alim, Kehinde, Birkan, Başar


Teknik Direktör: Recep Uçar


Goller: Michalak (dk. 49), Ahmed Hassan (dk. 58) (Konyaspor)


Sarı kart: Yiğithan (Ümraniyespor)

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