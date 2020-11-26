Ziraat Türkiye Kupası: Konyaspor: 7 - Manisa FK: 0

Tur maçında karşı karşıya geldiği Manisa FK'yi 7-0 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.

Maçtan dakikalar

9. dakikada, Konyaspor'da serbest vuruşun başına geçen Hurtado kalecinin sağına doğru vuruş yaptı ve topu doğrudan ağlara yolladı. 1-0

15. dakikada, Manisa FK'nın çıkarken kaptırdığı top sonrası Oğuz Kağan'ın üst üste iki şutunu ve sonrasında Miya'nın şutunu kaleci Yusuf çıkardı. Son olarak kale önünde topu tamamlayan Eduok farkı ikiye çıkaran isim oldu. 2-0

31. dakikada Konyaspor'un kazandığı penaltı sonrası topun başına geçen Uğur meşin yuvarlağı filelere yolladı. 3-0

42. dakikada Manisa FK savunmasının hatası sonrası Eduok savunma arkasına sarkan Hurtado'ya pas attı. Hurtado kaleciyle karşı karşıya pozisyonda kendisinin ikinci takımının dördüncü golünü kaydetti. 4-0

51. dakikada Musa'nın kendi yarı alanından derinlemesine gönderdiği topla ceza alanına sokulan Daci, karşı karşıya pozisyonda topu ağlara göndererek farkı beşe çıkardı. 5-0

79. dakikada rakip yarı alanının ortalarında topu kapan Dacı, ceza alanına girdi ve yerden köşeye gönderdiği şut gol oldu. 6-0

81. dakikada sağ kanattan ilerleyen Dacı ters taraftaki Hurtado'ya pasını attı. Hurtado ceza sahasına girip vurdu ve topu filelere göndererek hat-trick yaptı. 7-0

Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir Belediye

Hakemler: Ramazan Keleş, Muhammet Yumak, Murat Şener

Konyaspor: Ozan Can, Skubic (Adil dk. 46), Uğur, Alper (Guilherme dk. 46), Ahmet Yılmaz, Oğuz Kağan, Musa (Abdulsamet dk. 76), Dacı, Hurtado, Miya (Ahmet dk. 58), Eduok (Milosevic dk. 46)

Yedekler: Erten, Abdulkerim, Ali, Hüseyin, Cikalleshi

Teknik Direktör: İsmail Kartal

Manisa FK: Tayyib (Mert dk. 80 ?), Ömer Faruk, Volkan, Çağrı, Yiğit (Mustafa dk. 57), Ferhat, Erhan (Bilal dk. 46), Mehmet Yılmaz, Birkan, Mehmet Güven (Nizamettin dk. 38 X), Yusuf

Yedekler: Ömer, Oğuz

Teknik Direktör: Serkan Özbalta

Goller: Hurtado (dk. 9, 42 ve 81), Eduok (dk. 15), Uğur (dk. 31 pen.), Daci (dk. 51 ve 79) (Konyaspor)

Kırmızı kart: Mehmet Uysal (dk. 59) (Manisa FK)

Sarı kart: Bilal (Manisa FK)