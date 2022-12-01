“Ziyafet Sofrası” Akşehirli tiyatro severlerle buluştu

Konya'nın Akşehir İlçe Belediyesinin organizasyonuyla Tiyatro Külliyen ekibinin “Ziyafet Sofrası” isimli oyunu Akşehirliler için perde açtı.

Akşehir Kültür Merkezinde iki seans halinde sergilenen oyun gündüz seansında öğrenciler için, akşam seansında ise yetişkinler için sergilendi. Ayşe Şahinboy'un uyarladığı, Osman Doğan'ın yönettiği oyunda, Üsküdar'da karınlarını doyurmak için bir Dergaha yolu düşen iki sarhoşun manevi yolculuğu anlatıldı. Ahmet Kemal ve Mehmet Kemal'in komik olaylara sahne olan yolculuğu izleyiciler kahkahaya boğulurken, oyun içindeki namaz kılmanın ve oruç tutmanın fazileti konuları ile de bilgi dağarcıklarını genişletti.

"Oyunda gülüp geçtik ama çok güzelde mesajlar verdiler"

Akşam seansındaki oyun sonunda Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, oyunculara teşekkür ederek tiyatro ekibine bir plaket takdim etti. Başkan Akkaya, “Tiyatro Külliyen ekibi bizleri bir yandan güldürürken bir yandan da düşündürdü. Bizim inancımızı, namaz ibadetinin faziletleri konusundaki bilgilerimizi tazeledi. Oyunda gülüp geçtik ama çok güzelde mesajlar verdiler. Tiyatro ekibimizin gösterileri güzeldi ama esas güzellik sizlerin bu mekanı hınca hınç doldurmasıdır. Ben hem tiyatro ekibinize hem de siz değerli hemşehrilerime teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Yoğun ilginin olduğu tiyatronun akşam seansına Akşehir Kaymakamı Mehmet Özel, Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, ilçe protokol üyeleri ile çok sayıda Akşehirli tiyatro sever katıldı.