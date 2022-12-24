Ziyaretçileri hayran bırakan doğa hazinesi: "Yerköprü Şelalesi"

Konya'nın Hadim ilçesinde doğal güzelliği ile ziyaretçileri kendine hayran bırakan Yerköprü Şelalesi fotoğraf tutkunları ve doğaseverlerin uğrak noktası haline geldi.

Konya'ya 100, ilçe merkezine 30 kilometre mesafede bulunan Yerköprü Şelalesi, adını alüvyon üzerine traverten çökmesi ve alttaki alüvyonun eriyerek köprü şekline benzemesinden alıyor. Aladağ bölgesinde Göksu Nehri üzerinde yaklaşık 25 metre yükseklikten akan şelale, doğaseverlerin yanı sıra fotoğraf meraklılarına da yaz kış ev sahipliği yapıyor. Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından şelale çevresine yaptırılan tesisler, yürüyüş parkuru ve piknik alanları da vatandaşların bölgede ailece güzel vakit geçirebilmelerine imkan sağlıyor. Yeni yapılan asma köprü ve yürüyüş parkuru ile şelalenin sıfır noktasına kadar yaklaşan ziyaretçiler adeta fotoğraf çekme yarışına giriyor.

Şelaleyi ziyarete gelen Hilal Funda Fakıoğlu yaptığı açıklamada, şelaleyi arkadaş çevresinden ve fotoğraflardan öğrendiğini söyledi. Hafta sonunu değerlendirmek ve dinlenmek amacıyla gezmeye geldiğini aktaran Fakıoğlu, şunları kaydetti: “Biz buraya Karaman'dan geldik. İnsana huzur veren bir yapıya sahip olan şelale bize de huzur verdi. Çok beğendik. Herkesin gelmesini tavsiye ederim. Yeni yapılan köprüsü, yürüyüş yolu, doğa ile iç içe olması bizi çok mutlu etti. Umarım bu güzelliği herkes görür" diye konuştu.

Ziyaretçilerden Aynur Sabuncu ise şelaleyi görmek için Konya'dan geldiğini belirterek, “Gerçekten doğasıyla, görüntüsüyle çok güzel bir yer. Yeşilliği, şelalesi, manzarası insanı dinlendiren bir yer. İçimiz açıldı, iyi ki gelmişiz” ifadelerine yer verdi.