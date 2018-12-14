1 ayda yedinci kaza

Kütahya'nın Emet-Tavşanlı karayolunda 1 ayda 2' si asit tankeri, 2'si tır ve 3 kez de otomobillerin karıştığı trafik kazaları meydana geldi. Yaralanmaların olduğu kazalarda şans eseri ölen olmadı.

Edinilen bilgiye göre, son bir ayda Emet- Tavşanlı yolunda 4 tır kazası meydana gelirken diğer kazalarla birlikte 14 kişi yaralandı. Çoğunluğu, yolun darlığından ve aşırı virajlı olmasından kaynaklanan kazalarda oluşan maddi hasarın çok fazla olduğu bildirildi. Maden ve Asit yüklü tankerlerin 24 saat çalıştığı yolun yapılmamasına vatandaşlar büyük tepki gösteriyor. Bugün meydana gelen kazada Emet - Tavşanlı yolunun Günlüce mevkiinde bir tır şarampole kaydı. Kazada sürücü şans eseri yaralanmadı. Bir süre trafiğe kapıtılan yol Jandarma'nın yaptığı çalışma ile tekrar trafiğe açıldı.(YD-EFE)