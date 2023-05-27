1 Eylül İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerinden “Doğanın Sesine Kulak Ver” projesi

Kütahya'nın Gediz ilçesinde 1 Eylül İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri eTwinning projesi çerçevesinde doğa yürüyüşü gerçekleştirdi.

“Doğanın Sesine Kulak Ver” isimli eTwinning projesi çerçevesinde yürüyüş gerçekleştiren öğrencilere Fen Bilimleri Öğretmeni Proje Koordinatörü Ebru İkbal Uçar ve Gediz Orman İşletme Şefi Mehmet Akbal eşlik etti.

İşletme Şefi Mehmet Akbal yürüyüş boyunca öğrencilere doğa ve ormanlar hakkıda çeşitli bilgiler verirken öğrencilerden gelen meraklı soruları da cevapladı.

Bu proje ile doğaya karşı duyarlı ve atıklar konusunda hassasiyetin önemine vurgu yaptıklarını belirten Ebru İkbal Uçar, “Yürüyüşte bize eşlik eden Mehmet Akbal'a ve desteklerini esirgemeyen Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak ile Orman İşletme Müdürü İzzet Akgün'e teşekkür ediyorum. Öğrencilerimiz açısından çok bilgilendirici ve tatmin edici bir etkinlik oldu” ifadelerini kullandı.

Doğa yürüyüşü sonunda öğrenciler yürüyüş alanlarında temizlik yaparken, Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak tarafından yemek ısmarlandı.