1 yılda 181 operasyon

Kütahya İl Emniyet Müdürü Hasan Çevik, 2018 yılında kentte düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 278 şüpheli hakkında işlem yapıldığını, bunların 36'sının 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan tutuklandığını bildirdi.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin başarılı operasyonlar gerçekleştirdiğini belirten Çevik, "Ekiplerimiz gençlerimizi zehirleyen uyuşturucu tacirlerine göz açtırmadı. Yapılan operasyonlarda başarılı sonuçlar elde edildi. Mesai kavramı gözetmeksizin ekiplerimizin gerçekleştirdiği 181 operasyonda, 278 şüpheli hakkında uyuşturucudan işlem yapıldı. Uyuşturucu ticareti yapmak suçundan adliyeye sevk edilen 36 şüpheli tutuklandı. Operasyonlarda yaklaşık 10 kilogram esrar, 573 gram sentetik uyuşturucu, 500 uyuşturucu hap, 151 kök kenevir ile az miktarda çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Ayrıca bu operasyonlarda ruhsatsız silahlar ele geçirildi" dedi.

Çevik, bu yılda narkotik ekiplerince uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışmaların sürdürüleceğini ifade etti.(EFE)