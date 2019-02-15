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1 yılda 45 bin ton şeker

Vali Ömer Toraman, iş dünyası ziyaretleri kapsamında Kütahya Şeker Fabrikası’nı ziyaret etti.

Vali Ömer Toraman, iş dünyası ziyaretleri kapsamında Kütahya Şeker Fabrikası'nı ziyaret etti.


Vali Toraman, Kütahya Şeker Fabrikası Genel Müdürü Hayri Dikbaş, Genel Koordinatör Basri Haser ile fabrika müdürleri tarafından karşılandı.


1953 yılında kurulan Şeker Fabrikası'nın 1954 yılından bugüne üretime devam ettiğini kaydeden Hayri Dikbaş, “Tesislerimizde 45 bin ton şeker, 12 bin ton melas, 71 bin ton küspe üretilmektedir” dedi.


Türkiye'deki 38 şeker fabrikasından birinin Kütahya'da faaliyet göstermesinin önemli olduğunu ifade eden Vali Ömer Toraman, çalışmalarından dolayı fabrika yöneticilerine teşekkür ederek başarılar diledi.


Ziyarette, Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Kurt da hazır bulundu.

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