1 yılda 5 bin yeni araç

Kütahya'da 2020 yılı başında 210 bin 612 olan motorlu kara taşıtı sayısı 5 bin 42 artışla 215 bin 654'e ulaştı.

Türkiye İstatistik Kurumu Aralık 2020 Motorlu Kara Taşıtları İstatistik verilerini açıkladı. Buna göre 2020 yılı aralık ayında Kütahya'da 3 bin 875 araç devri yapıldı. Trafiğe kayıtlı araç sayısı ise 215 bin 654 oldu.

Kütahya'daki motorlu kara taşıtlarının 107 bin 621'i otomobil, 3 bin 822'si minibüs, bin 811'i otobüs, 27 bin 564'ü kamyonet, 7 bin 224'ü kamyon, 32 bin 390'ı motosikler, 34 bin 668'i traktör, 554'ü ise özel amaçlı taşıttan oluşuyor.