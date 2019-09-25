Kütahya'nın Simav Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü, 1 yılda 6 bin 718 kişiye kurs verdi.

Simav Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürü Halil Aktay, yaptığı açıklamada, “Açtığımız kurslarda yoğun bir çalışma içine girerek toplam 333 kursta eğitim verdik. Kursiyerlerimizin sayılarında da önemli bir artış görüldü, 2 bin 217 erkek, 4 bin 501 bayan olmak üzere toplam 6 bin 718 kursiyer kaydımız oldu. 3 bin 967 kişi belge almaya hak kazandı. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve İŞKUR işbirliği ile müdürlüğümüz bünyesinde açılan süt sığırı yetiştiriciliği, sürü yönetimi, sert çekirdekli meyve yetiştiriciliği, 2 kez açılan Seracılık, mantar yetiştiriciliği, besi sığırcılığı, arıcılık kurslarına 246 kişi katılarak belge almaya hak kazandı. Meslek kursları sonunda kendi işini kuran kursiyerlerimiz, ilçe ekonomisine önemli katkılar sağlıyor“ dedi.