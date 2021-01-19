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1 yılda 673 yangın

Kütahya Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, 2020 yılında toplam 673 yangına müdahale ederken, trafik kazası, hayvan kurtarma, intihar vakası ve diğer kurtarma vakaları olmak üzere toplam, 590 vakada görev aldı.


Kütahya Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, 2020 yılında 112 özel bina, 5 kamu binası, 20 atölye ve imalathane, 87 motorlu araç, 11 fidanlık ve orman, 381 ot, saman, çöp yangını olmak üzere, toplamda 673 yangına müdahale etti. Ekipmanlarını sürekli yenileyen Kütahya Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, ayrıca çalışanlarına verdiği hizmet içi eğitim seminerleri ve uygulamalar ile vatandaşın can ve mal güveliğini korumak için gece-gündüz çalışıyor.


İtfaiye Müdürlüğüne bağlı ekipler, 2020 yılı içerisinde yangınların yanında meydana gelen çeşitli kazlarda da görev aldı.


Geçen yıl meydana gelen kaza ve vakaların 590'nında aktif görev alan Kütahya Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü personeli, 78 trafik kazası, 462 hayvan kurtarma, 11 intihar vakası, 19 asansörde maruz kalma ve kurtarma ve 20 diğer kurtarmalarda görev aldı.

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