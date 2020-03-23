10 bin fidan toprakla buluştu

Kütahya'nın Emet ilçesinde Kocakıran mevkiinde 10 bin fidanın toprakla buluştuğu bildirildi.

Kütahya DSİ tarafından 2014 yılından bu yana 25 bin ağacın dikildiği Emet Kocakıran mevkiinde 10 bin fidanın daha toprakla buluştuğu açıklandı. Emet Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, ''Ağaç dikim zamanı geldi. Emet Belediyesi, DSİ ve Güldüren köyü orman kooperatifinin yardım katkı ve katılımları ile Kocakıran mevkiinde 10 bin fidan daha toprakla bulusturuldu. Böylece alanın yüzde 90 nından fazlası ağacla kaplandı. Artık dikim işimiz bitmistir. Rabbim hayırlı etsin'' denildi.