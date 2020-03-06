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100 yıl garantili portre çiniye ilgi

Kütahyalı çini ustası Şerif Şengül’ün yaptığı 100 yıl garantili portre çiniye ilgi her geçen gün artıyor.

Kütahyalı çini ustası Şerif Şengül'ün yaptığı 100 yıl garantili portre çiniye ilgi her geçen gün artıyor.


Sır altı tekniğiyle renkli fotoğrafları çiniye işleyen Şerif Şengül, her ebatta çiniye portre işleyebildiğini ifade etti.


Kütahya'da binlerce çini atölyesi olduğunu ve burada çalışanların hepsinin birer sanatçı olduğunu belirten


Şengül, "Kütahya çinisi hediyelik eşya olmaktan çıkarılmalı. Ben sürekli yeniliklerden yanayım" diye konuştu.


Kütahyalı çini ustası Şerif Şengül, sır altı tekniğini ise şöyle anlattı: "Sır altı tekniği, çininin hammaddesi olan toprağın fırında kalma süresidir. Çininin fırın içinde kalma süresine göre boya kullanılıyor. Örneğin, fırında az kalmış olan çini tabağa portre işlemeniz kesinlikle mümkün değil. Çünkü boya tabak üzerinde dağılır. Portre sanatı çok incelik isteyen bir iş. Fırın ısısı ve süresini çok iyi ayarlamak gerekir. Yaptığım her çini tabağa 100 yıl garanti veriyorum."

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