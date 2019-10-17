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100. Yıl Mahallesi'ndeki ev yangını korkuttu

Kütahya’da bir apartman dairesinde çıkan yangında maddi hasar oluştu.

Kütahya'da bir apartman dairesinde çıkan yangında maddi hasar oluştu.


Edinilen bilgiye göre, 100. Yıl Mahallesi, Gülnihal Sokak'taki Fatih Azut'un ailesiyle birlikte yaşadığı apartman dairesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede evi ve balkonunu saran yangın nedeniyle Azut ve ailesi ile binanın üst katında bulunanlar dışarı çıktı.


Kütahya Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, kısa sürede söndürüldü.

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