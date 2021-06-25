Kütahya'da “1000 Meslek Lisesi Sanatsal Etkinliklerde Buluşuyor" projesi kapsamında yapılan resim ve müzik yarışmasında dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen ''Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi'' kapsamında Güzel Sanatlar Lisesi öğrenci ve öğretmenlerinin, bilgi, beceri ve deneyimlerini Meslek Lisesi öğrencileriyle paylaşmaları amacıyla "1000 Meslek Lisesi Sanatsal Etkinliklerde Buluşuyor" ismiyle resim ve müzik alanında gerçekleştirilen yarışma sonucunda dereceye giren öğrencilere ödülleri 81 ilde aynı anda verildi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer'in çevrim içi olarak katıldıkları törende her ilde dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.

Sinop, Diyarbakır ve Bursa illerine bağlanarak İl Müdürleri ve projeye katılan öğrencilerle konuşan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "1000 Meslek Lisesi Sanatsal Etkinliklerde Buluşuyor" projesinin önemine değindi, emeği geçenlere teşekkür etti.

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü Maarif Salonu'nda yapılan törene, Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, Mesleki ve Teknik Eğitim Hizmetleri Şube Müdürü İslam Aktepe, 1000 Okul Sanatsal Etkinlik projesinde görevli öğretmen ve öğrenciler ile müzik ve resim alanında dereceye giren Meslek Lisesi öğrencileri katıldı.

Resim ve müzik alanında dereceye giren öğrencilerden ikinci ve üçüncü olan öğrencilere tablet, birinci olanlara ise dizüstü bilgisayar hediye edildi. Öğrencilere ödülleri Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit ve Şube Müdürü İslam Aktepe tarafından verildi. Müdür Başyiğit, görevli öğretmen ve öğrencilere emekleri için teşekkür etti, dereceye giren öğrencileri ise tebrik etti.