Kütahya'nın Emet Belediyesi tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında ilçenin en yüksek tepesinde 101. yılda 101 metrekarelik dev Türk bayrağı göndere çekildi.

Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, Belediye Başkan Yardımcısı Murat Uyanık, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Umut Işık ve AK Parti Emet İlçe Başkanı Süleyman Ciner, ilçeye hakim en yüksek tepenin olduğu Kocakıran mevkiinde bulunan bayrak direğinde 101 metrekarelik dev Türk bayrağını birlikte göndere çekti.

Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan yaptığı açıklamada, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, istiklal mücadelemizin meşalesini tutuşturmak için Samsun'a ayak bastığı 19 Mayıs günü, milli hafızamız için çok önemli bir gündür. İstiklal mücadelemizin sembol günü olan bu günün, istikbalimizin sembolü olan gençlerimize armağan edilmesi, Gençlik ve Spor Bayramı olarak ilan edilmesi de son derece anlamlıdır. Türkiye Cumhuriyeti istiklal şuuruyla yetişen gençlere emanet edilmiştir. Gençlerimizin gözündeki ışıkta, her geçen gün güçlenen aydınlık Türkiye'nin geleceğini görüyor, gençlerimize güveniyoruz. Covid-19 salgını ile mücadele ettiğimiz bu hassas dönemlerde, bir kez daha millet olarak gencimizden yaşlımıza birlikte mücadele veriyoruz. Bu sebeple bugün ilçemize hakim Kocakıran mevkimizde bulunan 40 metre uzunluktaki bayrak direğimize aziz Türk bayrağımızı hep birlikte çektik. Bizler inanıyoruz ki ülkemizin gençleri yarınlarda ülkemizi her alanda ileriye taşıyacaklardır. Bu duygularla, Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyor, bütün gençlerimizi, bütün vatandaşlarımızı saygı ve sevgiyle selamlıyorum “dedi.

Daha sonra 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında ilçede çalışan tüm sağlık personeline Türk bayrağı armağan edildi. Başkan Doğan, Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesi Başhekimi Rukiye Kara'ya hastane binasına asılmak üzere dev bir Türk bayrağı armağan etti.