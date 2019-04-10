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12 yaşındaki Selim Erten 8 ayda hafız oldu

Kütahya İl Müftülüğü’ne bağlı Emir Sultan Yatılı Kur’an Kursu’nda 8 ayda eğitimi tamamlayan Selim Erten (12) için hafızlık icazet töreni düzenlendi.

Kütahya İl Müftülüğü'ne bağlı Emir Sultan Yatılı Kur'an Kursu'nda 8 ayda eğitimi tamamlayan Selim Erten (12) için hafızlık icazet töreni düzenlendi.


Törene, Kütahya Valisi Ömer Toraman, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar, İl Müftü Yardımcıları Mehmet Arslaner ve Tuğba Anatoprak ile Emir Sultan Kur'an Kursu yöneticisi Mehmet Oruç, Evliya Çelebi İmam Hatip Lisesi Müdürü Rüştü Benli, Evliya Çelebi İmam Hatip Lisesi Müdür Yardımcısı Osman Kaynar, din görevlileri ve öğrenciler katıldı.


Kısa sürede hafızlığını tamamlayan Selim Erten'in başarısını çok anlamlı olduğunu ifade eden Müftü Hüseyin Hazırlar, "Hıfzını tamamladığı Kur'an-ı Kerim'i bir ömür boyu hayatında rehber kılmasını ve Kur'an rehberliğinde ailesine, vatanına, milletine hayırlı bir evlat olmasını Cenabıhak'tan niyaz ediyorum" diye konuştu.


Öğrenciyi tebrik eden Vali Toraman, Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile İl Müftülüğü iş birliğinde oluşturulan hafızlık sınıfları projesinin çok önemli olduğunu ifade etti.


Hafız Erten'e Vali Toraman tarafından hediye takdim edildi.

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