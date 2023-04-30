13 yıldır kaligrafi sanatını icra ediyor

Kütahya'da kaligrafi sanatçısı Bünyemin Doğan, çini üzerine icra ettiği sanatının özellikle gençler tarafından ilgi gördüğünü söyledi. Kaligrafi sanatını 13 yıldır sürdürdüğünü kaydeden Doğan, "Latin harfleri kullanılarak güzel yazı yazma sanatıdır. Hat sanatına göre öğrenmesi daha kolaydır." dedi.

Kütahya'da her ayın son pazar günü kurulan Antika Pazarı'nda stant açarak hizmet veren Bünyemin Doğan, kaligrafi sanatının güzel yazı yazma sanatı olduğunu söyledi. Doğan, Kütahya'nın çininin başkenti olduğunu bu sebeple kaligrafi sanatını çini tabaklar üzerine de özenle işlediğini belirtti. Kaligrafi sanatını 13 yıldır sürdürdüğünü kaydeden Doğan, "Latin harfleri kullanılarak güzel yazı yazma sanatıdır. Hat sanatına göre öğrenmesi daha kolaydır. Kaligrafi de amaç değişik motifler kullanarak yazıyı olduğundan farklı bir kimliğe büründürerek kaligrafi kurallarına uygun olarak el ile güzel yazmaktır. Bu stil ve kabiliyet kişinin hüneri ve becerisine göre değişmektedir. Kaligrafi çalışmaları eski tarihlerden beri günümüze kadar insanların hep ilgisini çekmiştir ve çekmeye devam etmektedir. Önceki zamanlarda Fransızlar kaligrafinin kişinin iç güzelliğinin dışarı yansıması şeklinde tarif ettikleri gibi ruhunun ve kişiliğinin de aynası olduğunu ve kalbinin temizliğinin dışarı yansıması olarak inanmışlar ve söylemişlerdir. Günümüzde kaligrafi sanatıyla pek çok davetiyeden süslemeli eşyalara kadar her bir detay kaligrafi ile şekillenmektedir. Dik ve yatay çizgiler estetiksel bir biçimde şekillenerek davetiye, sertifika, diploma, güvenlik kartları ve porselen ürünlerin üzerine işlenmektedir. Tamamen el yeteneği olan kaligrafiyi herkes kolay yapamamaktadır. Kaligrafi yapılırken harf boyutlarının aynı olması ve yazıya simetrik görüntünün en iyi şekilde verilmesi gerekir. Tamamen hayal gücü ve asimetrik becerilere sahip olan kaligrafi güzel yazma sanatı ülkemizde en çok ihtiyaç duyulan konuların başında gelmektedir. Kaligrafi sanatı için belirlenen kural ve kaidelere dikkat edilmesi gerekmektedir" dedi.