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14. Büyük Zafer Koşusu yapıldı

Kütahya’nın Dumlupınar ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 98.

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98. yıl dönümü kutlama programları kapsamında düzenlenen 14. Büyük Zafer Koşusu gerçekleştirildi.


Gençler, büyükler ve master erkekler yaş kategorilerinde gerçekleştirilen koşular korona virüs tedbirleri kapsamında yapıldı.


Dumlupınar Anıt Meydanından başlayıp yine aynı nokta da son bulan yarışmada gençler 5 bin metre, büyükler ve master erkekler 10 bin metre koşuları yapıldı.


Yarışmada dereceye giren sporcuların ödülleri, Dumlupınar Kaymakamı Salih Sak ve Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç tarafından verildi.

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