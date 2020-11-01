14 yaşındaki çocuğu çarpıp kaçtı

Kütahya'da hafif ticari araç 14 yaşındaki bisikletli çocuğa çarptı. Kaza sonrası sürücü aracı yol ortasında bırakıp kaçarken, yaralı çocuğun arkadaşı onu görmek için görevlilere ağlayarak yalvardı.

Kaza, Osmangazi Mahallesi Fatim Rüştü Zorlu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 43 SA 905 plakalı hafif ticari araç, bisiklete binen 14 yaşındaki Erhan Tayfur'a çarptı. Aracın altında bir süre sürüklenen Tayfur yaralanırken, sürücü aracı yol ortasında bırakarak olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine intikal eden 112 Acil Servis ekipleri, yaralı Tayfur'a ambulansın içinde ilk müdahale yaptı. Bu sırada, Erhan Tayfur'un bir arkadaşı, onu görmek için uzun süre yakınlarına ve ambulanstaki sağlık görevlilerine ağlayarak dil döktü. Yaralı Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza sonrası, Erhan Tayfur'un yakınları sinir krizleri geçirdi.

Hafif ticari araç çekici yardımıyla otoparka götürülürken, polis kimliği tespit edilen araç sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı.