Kütahya'nın Simav ilçesinde, Belediye tarafından hazırlanan idari şartname ile yapılan yazılı açıklamada, 20 takımda 451 sporcunun katılımıyla 15 Temmuz anısına futbol turnuvası düzenlendiği bildirildi.

Simav Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mustafa Sapmaz, turnuvanın 21 Haziran'da başlayıp, 13 Temmuz'da yapılacak final müsabakasıyla sona ereceğini belirtti. Sapmaz “ İlçemizdeki tüm spor etkinliklerine destek olup, katkıda bulunan Simav Belediye Başkanlığına ve Kaymakamlık Makamına teşekkür ediyoruz” dedi.

Simav Belediye Başkanı Adil Biçer, ‘Takımını kur, şehitlerimiz anısına futbol sahasına sende buyur' sloganıyla düzenlenen turnuva dolayısıyla, tüm şehitleri saygı ve rahmetle andıklarını ifade etti.