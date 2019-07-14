"15 Temmuz milletin, devletine tüm kalbiyle, tüm gücüyle sahip çıktığı gündür"

AK Parti Kütahya Milletvekili Ceyda Çetin Erenler, "15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden 3 yıl geçti. Tarih boyunca milli manevi değerlerimize sahip çıkışıyla ön plana çıkan Kütahyamız, 15 Temmuz'da da millet iradesine, vatanına kutsal değerlerine ve hükümetine sahip çıkmıştır" dedi.

Milletin iradesinin üzerinde hiç bir güç tanımadıklarını dile getiren Erenler, "Tarihe kahramanlıklarını altın harflerle nakşeden şanlı Türk milleti, vatanına, bağımsızlığına ve hürriyetine kanının son damlasına kadar mücadele ederek sahip olmuş, vatanı için, mukaddesatı için mili birlik ve beraberliği için tarih boyunca toprağın kara bağrına hiç tereddüt etmeden nice yiğitler uğurlamıştır. Türk milleti için, ölüm ne toprağa gömülmek ne de ruhun uçmasıdır tenden. Ölüm bir bayrak altında gülerek ölmektir.

Hiçbir vakit mücadeleden korkmayan Aziz Türk milleti 15 Temmuz'da o ana kadar hiç görmediği bir ihanet çetesiyle karşılaştı. Dünyanın en güçlü ordusu olan Türk ordusunun tankını, bombasını, düşmana değil de bağrında yetiştiği Türk milletine utanmadan yönelten hainler, Türkiye Büyük Millet Meclisimiz'e, milletin iradesinin çarptığı yere, Türk milletinin can damarı olan yüce meclise dahi bomba yağdırdı. 'Milletin iradesi üzerinde bir irade hiç görmedim' diyen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın demokrasiye sahip çıkmak için tüm milletimizi meydanlara çağırması üzerine, kadın, erkek, yaşlı, genç büyük, küçük herkes vatan için topyekün mücadeleye girdi. O gün hainlerin karşısına dikilen insanlar ellerindeki silahla değil yüreklerindeki imanla en güçlü silahlara galebe çaldı. Allah-u Ekber diyerek tankın önüne yatana, dört bir yanında kanlar içinde onlarca şehit uzanmışken geri dönmeyi düşünmeyene, kendisine silah doğrultup geri dön diyen haine "bugün ölmeyeceksek ne zaman öleceğiz" cevabını verene, kim zincir vurabilir, onu kim esir edebilir ki? 15 Temmuz'da Milletimiz, Akif'in ‘Değmesin mabedimin göğsüne namahrem eli' sözünü hatırlayarak sokakları, meydanları doldurmuş, bu cennet vatana sahip çıkmıştır" diye konuştu.

"ŞEHİTLERİMİZİ MİNNET VE RAHMETLE ANIYORUZ"

Türkiye'nin hedeflerine emin adımlarla ilerlediğini kaydeden AK Parti Kütahya Milletvekili Ceyda Çetin Erenler, "Hainlerin bilmediği bir şey vardı. Toplu vuran yürekleri top sindiremezdi. Bir millet eğer tek yürek olmazsa o vakit düşmana mağlup olurdu. Allah'a şükürler olsun ki milletimizin bağrındaki azim ve inanç bu hain güruhu yerle bir etti. FETÖ'cü darbe, milli irade tokadıyla püskürtüldü ve tüm dünyaya Türk halkının gücünün üstünde bir güç olmadığı gösterilmiş oldu. Kahramanlıklarla dolu Türk tarih sayfasına bir destan daha eklendi. Vatan uğruna can verenler demokrasi bayrağını onurla, gururla taşıyanlar ebediyyen diri kalacaktır. 15 Temmuz, milletin, devletine tüm kalbiyle tüm gücüyle sahip çıktığı gündür. İşte bu inançla dünyanın en güçlü devletlerini bile sarsacak bir ihanetin üstesinden geldik. Devlet olarak millet olarak daha da güçlenerek milli birliğimiz ve beraberliğimizi kuvvetlendirdik. 15 Temmuz'da millet iradesine darbe vurmaya çalışan dış mihrakların zehirli düşüncelerinin esiri olan akıl, vicdan vefa gibi insani melekelerden nasibini alamamış FETO'cü hainler, hiçbir zaman esarete, zorbalığa, vatan hainliğine müsamaha göstermeyen şanlı Türk milletinin direnişiyle tahayyül edemedikleri bir hezimete uğramıştır.Bu başarıda AK Partimiz'in, Türk milletinin tarihiyle, kültürüyle, değerleriyle olduğu kadar, milletiyle kurduğu güçlü bağın da etkisi vardır. Bu bağı ne kadar güçlü, ne kadar sağlam tutarsak, ülkemiz de, partimiz de o kadar güçlü olur. 15 Temmuz dirilişin, vatanın bağrından beslenen vatan düşmanı hainlere karşı kahraman Türk milletinin Demokrasi tarihine ismini yazdırdığı gündür. Al bayrağımız göklerde dalgalandıkça toprak altında rahat uyuyacak olan aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diliyor, tüm şehit ve gazilerimizi minnet ve şükranla anıyorum. 251 şehidimizin, binlerce gazimizin ahının yerde kalmaması, suçluların en ağır şekilde cezalandırılması için tüm gayretimizle mücadele ediyoruz. Açılan davalarda gereken cezaları da misliyle alıyorlar.Ecdadımızın, şehitlerimizin ve gelecek nesillerimizin emaneti olan vatanımıza sahip çıkıyor, ilimde, fende, bilimde, teknolojide ilerleyerek büyük güçlü Türkiye yolunda, Aziz şehitlerimizin kahramanlık ruhunun izinde 2023, 2053, 2071 hedeflerimize doğru kararlılıkla yürüyoruz. 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde, bir hilal uğruna canlarını feda ederek bu uğurda şehadet şerbetini içen, şehitlerimizin emaneti olan vatanımızı bizler de son nefesimize kadar korumaya, ilerletmeye söz veriyoruz" ifadelerini kullandı.