16 derslikli ilkokul hizmete girdi

Kütahya'nın Emet ilçesinde 2017 yılı Eylül ayında inşaatına başlanan 16 derslikli Gazi Kemal İlkokulu tamamlanarak hizmete girdi.

İçerisinde 264 kişilik bir konferans salonu bulunan okulda 180 öğrencinin eğitim gördüğü bildirildi.

Emet Kaymakamı Hasan Çiçek, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Cöre ile birlikte eğitim verilmeye başlanan Gazi Kemal İlkokulunu ziyaret ederek okul idaresi, öğretmenler ve öğrenciler ile bir araya geldi. Okul idaresi ve sınıf öğretmenlerinden yeni okulun eksikleri, sorunları ve öğrencilerin durumu hakkında bilgiler aldı. Öğrenciler ile tek tek sohbet eden Kaymakam Çiçek, derslerine düzenli çalışmalarını, geleceğe dair hedeflerinin şimdiden olması gerektiği gibi konularda tavsiyelerde bulunarak derslerinde başarılar diledi ve öğrencilere hediye dağıttı.

Emet Kaymakamı Hasan Çiçek, ''Eğitime büyük önem veriyoruz. Başarıların yükselmesi ve sorunların çözümü noktasında bütün okullarla sürekli diyalog halindeyiz. Ülkemizin geleceği çocuklarımız için kararlılıkla hizmete devam edeceğiz. Yeni açılan Gazi Kemal okulumuzun ihtiyaçları yönünde destekte bulunacağız'' ifadelerini kullandı.