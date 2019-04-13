19 Mayıs Ortaokulu'ndan Kapadokya gezisi

Kütahya'nın Simav ilçesindeki 19 Mayıs Ortaokulu Müdürlüğü, hafta sonu etkinliği olarak Kapadokya gezisi düzenledi. 45 öğrenci ve 9 personelin katıldığı gezinin Göreme, Ürgüp, Uçhisar ve Avanos'ta başlayıp, Konya Mevlana ziyaretiyle sona ereceği bildirildi.

19 Mayıs Ortaokulu Müdürü Recep Gökçen, düzenlenen hafta sonu gezisinin, Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ‘Vizyon 2023' projesi kapsamında yapıldığını belirtti. Gökçen “ Kapadokya gezimize 45 öğrenci ve 9 personelimiz katılıyor. Cumartesi günü yapılacak olan Ürgüp, Göreme, Uç Hisar ve Avanos gezisiyle başlayan gezimiz, Pazar günü Derinkuyu yer altı şehri, Ihlara Vadisi, Sultan Hanı, Obruk Gölü ve dönüşte Konya Mevlana Celalettin-i Rumi ziyaretiyle sona erecek” dedi.