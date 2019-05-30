İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

2 ayda Kur'an-ı Kerim okumayı öğrendiler

Kütahya’nın Çavdarhisar ilçesi Kızık köyünde açılan Kur’an-ı Kerim öğrenme kursunun sona erdiği bildirildi.

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesi Kızık köyünde açılan Kur'an-ı Kerim öğrenme kursunun sona erdiği bildirildi.


Genç ve yaşlı kadınlardan 19 kursiyerin katıldığı kursun iki ay sürdü. Kursiyerlerin günlük iki saat üzerinden haftanın beş günü eğitim alarak Kur'an-ı Kerim okumayı öğrendiği belirtildi. Kursu başarıyla bitiren ve kuran okumayı öğrenen kursiyerler, belgelerini kurs öğreticisi Fatma Yüksel'in elinden aldılar.


19 kursiyer Kur'an okumasını öğrenmelerini imkan sağlayan Çavdarhisar Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'ne ve usta öğreticilerine teşekkür edip dua ettiler.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.