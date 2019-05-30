2 ayda Kur'an-ı Kerim okumayı öğrendiler

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesi Kızık köyünde açılan Kur'an-ı Kerim öğrenme kursunun sona erdiği bildirildi.

Genç ve yaşlı kadınlardan 19 kursiyerin katıldığı kursun iki ay sürdü. Kursiyerlerin günlük iki saat üzerinden haftanın beş günü eğitim alarak Kur'an-ı Kerim okumayı öğrendiği belirtildi. Kursu başarıyla bitiren ve kuran okumayı öğrenen kursiyerler, belgelerini kurs öğreticisi Fatma Yüksel'in elinden aldılar.

19 kursiyer Kur'an okumasını öğrenmelerini imkan sağlayan Çavdarhisar Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'ne ve usta öğreticilerine teşekkür edip dua ettiler.