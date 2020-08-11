2 bin metrede yetişen şifa kaynağı 'Sarı Ot'un hasadı başladı

Kütahya'nın Emet ilçesi Eğrigöz Dağı Sarısu Yaylası'nda yılda sadece bir ay yetişen 'Sarı ot'un hasadı başladı.

Yıllardır bu hasadı büyük bir zevkle yaptıklarını belirten vatandaşlar, otu toplamanın hayli zahmetli olduğunu anlattılar. Araçla belli bir yere kadar gidip daha sonra yaklaşık 7 kilometre yaya olarak ilerleyerek Sarı Su yaylasına ulaştıklarını belirten vatandaşlar,"Sarı ot sadece burada var. Dik yamaçlarda etrafı kayalıklarla çevrili yerlerde yetişiyor. Şuan tam hasat zamanı. Ağustos ayı ortasına kadar toplanabilir. Bu ürünün şifası saymakla bitmez. Yanımızda getirdiğimiz çuvalları taşıyabileceğimiz şekilde doldurup ilçedeki aktarımıza ürünü ulaştırıyoruz'' dediler.

Birçok hastalığa iyi gelen şifalı ot kurutularak tüketiliyor

İlçede manav işleten Ali Er ise yaptığı açıklamada, ''Vatandaşlar tarafından senede sadece 1 ay hasat edilen sarı ot, ilçedeki aktarlar ve manavlar tarafından kilogramı 60 TL den alınıyor ve kurutularak satışı yapılıyor. Sarı otun şifaları saymakla bitmez. İdrar yolu enfeksiyonlarını önler, giderir. İdrar yollarında oluşan taşların doğal yolla düşürülmesine yardım eder. Hemoroit tedavisinde yardımcıdır. Pankreas salgısını artırır. Safra salgısını artırıcı özelliktedir. Romatizma, kireçlenme, eklem ve kas ağrılarını hafifletici ve kramp çözücü etkisi vardır. Özellikle stresli olanlar ve panik atak hastası olanlar için şifa kaynağıdır. Emet ilçemizde kıraathanelerimizde devamlı satılır. Bizler dağlardan bize toplanıp gelen bu şifalı ürünü 50 gramlık bağcıklar halinde satarız. Küçük bir tomurcuğunu sıcak suda 1 dakika bekletmek kafidir. Şekersiz tüketilmelidir'' diye konuştu.