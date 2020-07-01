İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

2 otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı

Kütahya’nın Aslanapa ilçesi Yalnızsaray kavşağında 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kütahya'nın Aslanapa ilçesi Yalnızsaray kavşağında 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Soner K. idaresindeki 43 ABA 815 plakalı otomobil, Aslanapa ilçesi Yalnızsaray kavşağından anayola çıkan Cihan A.'nın kullandığı 06 TBD 47 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada Soner K. ve yanında bulunan Mevlüt K. ile diğer aracın sürücüsü Cihan A. yaralandı.


Yaralılar Aslanapa ve Kütahya'dan gelen 112 Acil Servis ekiplerince, Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kaza sonrası kısa bir süre trafiğe kapatılan yol, Aslanapa Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından yapılan temizlik çalışmalarından sonra trafiğe açıldı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.