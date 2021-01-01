İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

2 yaralı köpek tedavi için İstanbul'a götürüldü

Kütahya’nın Emet ilçesinde trafik kazasında yaralanan 2 köpek, Sokak Hayvanlarını Koruma Yaşatma Rehabilitasyon ve Eğitim Derneği (SOHAYKO) görevlileri tarafından tedavi için İstanbul’a götürüldü.

Kütahya'nın Emet ilçesinde trafik kazasında yaralanan 2 köpek, Sokak Hayvanlarını Koruma Yaşatma Rehabilitasyon ve Eğitim Derneği (SOHAYKO) görevlileri tarafından tedavi için İstanbul'a götürüldü.


Yaralı olarak bulunan 2 köpek Emet Belediye ekipleri ve hayvansever Elif Yıldız Nasuhoğlu tarafından SOHAYKO görevlisine teslim edildi.


Hayvansever Elif Yıldız Nasuhoğlu, yaptığı açıklamada, ''Bugün yine SOHAYKO Derneği yardımımıza koştu. 2 tane yaralı köpeğimiz var. iksinide araba çarpmış. Burada ön tedavileri yapıldı fakat ameliyat imkanı olmadığı için İstanbul'a gönderiyoruz'' dedi.


Hayvanların tedavi edildikten sonra tekrar Emet'e doğal ortamlarına bırakılacağını belirten SOHAYKO Derneği Başkanı Yasin Yılmaz, ''Dünyanın ve Türkiye'nin korona virüs ile uğraştığı şu günlerde dernek olarak yine Emet ilçesinden bir çağrıya cevap verdik. 2 tane yavru köpeği kaza geçirmiş şekilde alıp İstanbul'da tedavilerini yapmaya götürüyoruz'' diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.