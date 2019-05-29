22. şampiyonluğu Ramazan'ın 22. günü iftar yemeğinde kutladılar

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Galatasaray Taraftar Derneği üyeleri Ramazan'ın 22. günü düzenledikleri iftar yemeğinde 22. şampiyonluğu kutlamak için bir araya geldi.

Ezanın okunmasıyla birlikte dualarla bir kafenin bahçesinde oruçlarını açan Galatasaraylı taraftarlar, Ramazan ayında birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. İftar yemeği programını bundan sonra her yıl Ramazan ayında geleneksel hale getirmeyi planladıkları söyleyen Tavşanlı Galatasaraylılar Dernek Başkanı Reşat Zeytinoğlu, amaçlarının Galatasaraylı taraftarların birbiriyle kaynaşmasını sağlamak olduğunu belirtti. Zeytinoğlu, taraftarlara da bu birlikteliğin daha da kuvvetlenmesi gerektiğini belirttikten sonra , "Tüm İslam aleminin mübarek Ramazan ayını tebrik ediyorum. Taraftarlarımız ile iftar yemeğinde bir araya geldik. Amacımız Kütahya ve Tavşanlı'da yaşayan Galatasaray sevdalılarını bir araya getirip kaynaştırmak. Bundan sonra bu tür etkinlikleri geleneksel hale getirmeyi düşünüyoruz. İftar soframıza katılan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

İftar yemeğinin ardından taraftarlar, gecenin geç saatlerine kadar sohbet ederek, gelecek sezon yapacakları etkinlikler hakkında fikir alışverişlerinde bulundular.