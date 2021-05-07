Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde 172 dekar alana ekilmek üzere 25 çiftçiye kuru fasulye tohumu dağıtıldı.

Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Özçalık, yapılan tohum dağıtımı ile ilgili yaptığı açıklamada, ''81 ilimizde geçerli olan Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen 'Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi' kapsamında yüzde 75 Tarım ve Orman Bakanlığı destekli yüzde 25 çiftçi kaynaklı kuru fasulye tohumları, 172 dekar alana ekilmek üzere verimli arazilere sahip olan Çavdarhisar ilçemizde Hacıkebir, Çam, Susuzkaya, Tepecik köyleri ve merkez ilçe mahalleleri çiftçilerimize teslim edilmiştir. Çiftçilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Amacımız bu zor dönemde çiftçilerimizin alternatif ürün yetiştirerek daha fazla kazanç elde etmesini sağlamak'' ifadelerine yer verdi.