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26 köyün muhtarıyla istişare toplantısı

Kütahya İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz, Tavşanlı ilçesinde 26 köyün muhtarıyla bir araya geldi.


Dereboyu köylerinin muhtarlarıyla Kuruçay beldesinde buluşan Yılmaz, yapılan ve yapılacak olan çalışmaları değerlendirdi.


Toplantıya AK Parti Tavşanlı İlçe Başkanı Bilal Kıyak, AK Parti Kütahya İl Başkan Yardımcısı Halil Sever, Kütahya Belediye Meclis üyesi Osman Zeybek, Tavşanlı İl Genel Meclisi üyeleri, Kuruçay Belediye Başkanı ile Tavşanlı İlçe Tarım ve Orman Müdürü de katıldı.


Başkan Musa Yılmaz, "Köy muhtarlarımızla düzenlediğimiz istişare toplantısı çok verimli geçti. Yapılan ve yapılacak olan çalışmaları hep birlikte değerlendirdik. Tavşanlı ve diğer ilçelerimizin köylerine hizmetlerimiz artarak devam edecek" diye konuştu.

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