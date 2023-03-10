30 Ağustos İş Merkezi ve Zanaat Çarşısı inşaatının temelinde yalıtım çalışmaları

Şehre değer katacak ve geleceğe emin adımlarla götürecek projelerden birisi olan 30 Ağustos İş Merkezi ve Zanaat Çarşısı inşaatındaki çalışmalar özenle ve titizlikle devam ediyor. 300'e yakın fore kazığın çakıldığı inşaat alanında temel çalışmalarını sürdüren ekipler, yapının sağlamlığını artırmak için kil esaslı yalıtım işlemi uyguluyor. Yapılan yalıtım işleminin tamamlanmasının ardından betonarme temel işlemine başlanacak. 30 Ağustos İş Merkezi ve Zanaat Çarşısı tamamlandığında hem şehrimizin önemli bir ihtiyacını karşılayacak hem de şehrimize değer katacak. Kütahya'mızın geleceğine olumlu yönde katkı sağlayacak projenin 2023 yılı içerisinde tamamlanması hedefleniyor.

Projenin hayata geçirilmesiyle Ulu Cami İş Merkezi'nde bulunan esnaflar mağdur edilmeden 30 Ağustos İş Merkezi ve Zanaat Çarşısı'na taşınacak. Ulu Cami İş Merkezi ise yıkılarak, ecdat yadigarı Ulu Cami ortaya çıkarılacak ve yeşil bir alanla dünyaya açılacak.