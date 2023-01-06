30 Ağustos OSB Yönetim Kurulu üyesi Mesut Yıldırım:

Kütahya 30 Ağustos Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu üyesi Mesut Yıldırım, 'Ankara tiftik keçisi'nin yetiştirilmesinde Kütahya'nın da merkez olabileceğini ifade etti.

Kütahya'da yaptıkları yatırımla dünyanın sayılı elyaf üretici olma hedefinde hızla ilerlediklerini belirten Yıldırım, Kütahya'da çok ciddi bir hayvancılık projesini de hayata geçireceklerini dile getirdi.

Hayvancılık ile ilgili mera sahasındaki sıkıntıyı gidermek için Kütahya'dan faydalanmak istediklerinin belirten Yıldırım, “Sanıyorum çok özel bir birimi Kütahya'da oluşturma imkanı bulacağız. Bununla ilgili çok ciddi bir çalışma yapıyoruz. Bakanlığın yakın ilgi göstermesi nedeniyle bir sorun da yaşamıyoruz. Ankara tiftik Keçisinin yetiştirilmesi için Kütahya uygun iklim koşullarına sahip. Dolayısıyla hayvancılığın burada da gelişmesini; Ankara Ayaş, Güdül, Beypazarı gibi bölgelerin dışında ana noktalardan birinin de Kütahya olması için ana hedef olarak Kütahya'yı seçtik” dedi.

Kütahyalıların projeye yoğun ilgi gösterdiğini vurgulayan Yıldırım, “Buradan sonuç alacağımızı ümit ediyoruz ve bekliyoruz. Başarılı bir dönem geçireceğimizi sanıyorum hakikaten iklim koşulları bakımından burada hayvancılığın aşağı yukarı bir milyona ulaşmasını hedefliyoruz. Bunun gerçekleşmesi için de burada her türlü ihtimal var. Sadece o zamanı tamamlamamız gerekiyor. Bizim sadece bu elyafın işlenmesine katkıda bulunmak üzere değil, tekstil sektöründen konfeksiyona varıncaya kadar bütün ürünlerin burada üretilmesi için de bir çabamız var. Esas hedeflerimizden biri de budur. Dünya'da en çok aranan Ankara Tiftik Keçisi tekstil sektöründe son derece istenen bir ürün" diye konuştu.

Kütahya'da Ankara tiftik keçisinin yetişmesi için tüm çabalarını sürdüreceklerini anlatan Yıldırım, sadece elyaf işleme değil hayvan ürünlerinde sayısal artışı da sağlama hedefi olan çok ciddi bir proje yürüttüklerini sözlerine ekledi.