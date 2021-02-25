30 kadrolu işçinin sözleşmesi imzalandı

Kütahya'nın Emet Belediyesi'nde sendika üyesi 30 kadrolu işçinin yeni sözleşmesinin imzalandığı bildirildi.

Yeni sözleşmeyle işçiler ilk 6 ay yüzde 10 zam alırken, 6 aylık dönemlerde memur zammı kadar zam alacaklar. Sosyal haklarda da iyileştirme yapılan sözleşme 2 yıl geçerli olacak.

Yeni sözleşmenin hayırlı olmasını dileyen Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, ”İlçemizde belediyemiz vasıtası ile hizmet üretmek, istihdam sağlamak için çalışırken, işçilerimizin ekonomik şartlarını düzenlemek içinde mücadele veriyoruz. Kanunların bize verdiği yetki ve belediyemiz imkanları dahilinde işçilerimizin haklarını iyileştirmek adına güzel bir anlaşmaya imza attık. Daha önce taşerondan kadroya geçen 65 İşçimizin sözleşmelerini imzalamıştık. Bugün de 30 kadrolu işçimizim sözleşmelerini imzalamış bulunuyoruz. İşçi kardeşlerimize hayırlı olsun" dedi.

Emet Belediyesi bünyesinde 30 Kadrolu, 65 taşerondan kadroya geçen işçi ve 2019 da alınan 39 işçi ile toplam 134 işçi çalışıyor.