30 santimetrelik yumurtalık tümörü başarılı bir operasyonla çıkartıldı

Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Jinekoloji Onkoloji Kliniği'nde 25 yaşındaki kadın hastanın 30 santimetre boyutundaki yumurtalık tümörü başarılı bir operasyonla çıkartıldı.

KSBÜ Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı (AD) ile Jinekoloji Onkoloji AD Başkanı Prof. Dr. Nadi Keskin, 30 santimetrelik tümörü uzaklaştırırken, yumurtalıklarının da ayrıca korunduğunu belirtti. Prof. Dr. Keskin, jinekolojik kanserler konusunda başarılı girişimlerini sürdürdüklerini ifade ederek şu bilgileri verdi:

“İleri düzey jinekolojik kanserlerin cerrahi tedavisi açısından kliniğimiz bölgede bir merkez haline gelmiştir. Her türlü jinekolojik kanserlerin tedavisi, merkezimizde başarılı bir şekilde gerçekleştirilmektedir. Jinekoloji onkoloji yan dal eğitiminin de verildiği kliniğimizde, Arş. Gör. Dr. Zafer Kolsuz ve sağlık emekçilerimiz ile birlikte sadece Kütahya'dan değil çevre illerden de birçok hastamızın tedavisini gerçekleştiriyoruz."