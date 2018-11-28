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30 yıldır dağ evinde yaşıyor

Kütahya’nın Emet ilçesinde, İldeniz Yaylası’nda 30 yıldır yalnız yaşayan Süleyman Çakmak, Recep Tayyip Erdoğan sevdasını dağda yaşadığı evinde oluşturduğu şark köşesiyle yaşatıyor.

Kütahya'nın Emet ilçesinde, İldeniz Yaylası'nda 30 yıldır yalnız yaşayan Süleyman Çakmak, Recep Tayyip Erdoğan sevdasını dağda yaşadığı evinde oluşturduğu şark köşesiyle yaşatıyor.


30 yıldır bin 50 metre rakımlı ve ilçe merkezine 20 kilometre uzaklıktaki yaylada yaşayan Çakmak, ''Ayda 2 gün sadece alışveriş için ilçe merkezine giderim. Doğa benim için vazgeçilmezdir. Teknolojide uzak huzur içinde yaşamaya çalışırım. 63 yaşındayım, 4 çocuğum var. Onlar bana baba gel desede ben bu muhteşem doğadan ve huzur ortamından ayrılamam. Kışın bir metre kar olsa da burada kalırım. Gelen giden avcılar beni bulur. Buranın meşhur suyu ile onlara çay yapar içeriz'' dedi.


Çakmak, ''Ben Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a kurban olurum. Onun sayesinde büyük badireleri atlatmayı başardık. 15 temmuz hain darbe girişiminde bulunanları onun sayesinde yendik. Ülkemiz her geçen yıl şahlanıyor. Burada bin 50 metrede bulunan evimde Cumhurbaşkanımıza özel bir köşe yaptım. Çayımı o köşede içer onun için hep dua ederim. Allah onu başımızdan eksik etmesin'' diye konuştu.(YD-EFE)

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