300 kişi Türk bayrağı yaptı

Kütahya'nın Emet Spor Resim Atölyesi tarafından anlamlı bir çalışma gerçekleştirildi.

Yaklaşık 300 kişinin katılımıyla düzenlenen Emet Spor bahar şenliklerinde 'Şanlı bayrağımız için bir fırça da sen at' etkinliği düzenlendi. Burada 300 kişinin katkısıyla Türk bayrağının resmi yapıldı. Resim öğretmeni Zehra Karakadıoğlu'nun organize ettiği çalışmaya İlçe kaymakamı Hasan Çiçek, öğrenciler ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.