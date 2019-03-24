"31 Mart, sadece bir yerel seçim değil, ülkemizin istikrar ve istikbalinin garantisidir"

AK Parti Emet Kadın Kolları Başkanlığı'nın düzenlediği geceye katılan Kütahya Milletvekili Ceyda Çetin Erenler, ülke ve Kütahya gündemiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Dış güçler ve içerideki maşalarının hiç bir zaman boş durmadığını belirten AK Parti Kütahya Milletvekili Ceyda Çetin Erenler, ''Gezi parkı olaylarında ağaç bahanesi ile ülkeyi kaosa sürüklemek isteyenler başaramadı. 15 Temmuz'da başaramadılar. Yetmedi ekonomik kriz çıkarttılar dolar oyunu oynadılar yine başaramadılar. Biz Cumhurbaşkanımıza sahip çıktığımız müddetçe Allah'ın izniyle başaramayacaklar. 31 Mart sadece yerel seçim değildir. Dünyaya, AK Parti Hükumetinin ve Liderimiz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın dimdik ayakta ve güçlü bir şekilde yoluna devam ettiğini göstermenin seçimidir. Cumhurbaşkanımızı asla yalnız bırakmadığımızı göstermenin seçimidir. Hainlerin ve iş birlikçilerinin Osmanlı tokadını yiyeceği gün 31 Mart'tır'' diye konuştu.

"Yol müjdesini Cumhurbaşkanımız verdi"

İlçenin en büyük beklentisi olan karayolları inşaatlarıyla ilgili de konuşan Erenler, "2002 den sonra hem ekonomik alanda hem öğrenim hayatında hem sosyal alanda, yaşlı bakımı, engelli bakımı ücretlerinde girişimcilikte kadınlara pozitif ayrımcılık her zaman AK Parti hükümetleriyle gerçekleştirildi. İnşallah bundan sonra da sizlerin vereceği desteklerle Emet'te belediye kanadımızı da güçlendirdikten sonra, Hüseyin Doğan Başkanımızla birlikte AK Parti belediyeciliği ile kadınlarımıza desteklerimiz hızlı bir şekilde devam edecek. Cumhurbaşkanımız geçen hafta Kütahya'da muhteşem bir kalabalığa hitap etti. Kütahya Cumhurbaşkanına olan özlemini giderdi. Cumhurbaşkanımız burada yaptığı açıklamada Çavdarhisar - Emet, Hisarcık ve Tavşanlı- Emet- Hisarcık - Simav, yollarının önümüzdeki yıl tamamen bitirilip hizmete gireceğinin sözünü verdi. Biz bu yolların önümüzdeki yıl tamamen bitirileceğinden eminiz. Çünkü Cumhurbaşkanımız bu yolların bitirilmesi talimatını ulaştırma bakanımıza bizzat verdi. İnşallah yol sorunu ortadan kalktığında, Emet ve Hisarcık bölgesi daha fazla göç alacak, yapılan yeni yatırımlarla bölge kalkınma hamlesini yapacaktır. Emet kültürüyle, tarihi güzellikleriyle, termal turizmiyle çok önemli bir ilçemiz. AK Parti Belediye Başkan adayımız Hüseyin Doğan açıkladığı vizyon projelerle 31 Mart'tan sonra sizlerin verdiği destek ile kısa zamanda ilçenin çehresini değiştirecektir. Kanal projesi, Kapalı Pazar yeri , termal plaj projesi, seracılık ve çiniciliği geliştirme alanındaki projeleriyle kısa zamanda farkını gösterecektir. Bizler de her zaman başkanımızın yanında olacağız. Bizden, milletimizin huzuru ve mutluluğu için bir talepte bulunduğunda hiç vakit kaybetmeden gerekli girişimlerde bulunacağımın sözünü huzurlarınızda veriyorum'' ifadelerini kullandı.