31 yılda 90 kez kan bağışı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, Kızılay'a 31 yılda 90 kez kan bağışında bulunan Dr. Kerem Keskin'e (49) teşekkür belgesi takdim edildi.

Kütahya Kızılay Kan Bağış Merkezi Müdürü Doktor Mahmut Ulusoy, "Doktor Kerem Keskin bizlerin eski bağışçıları. Sağolsun kendisi 90 kez kan bağışı yaptı. Burada teşekkür belgesini kan bağışında gösterdiği duyarlılıktan dolayı ve başka kişilere teşvik amaçlı veriyoruz. Kendisine kanları kullanan vatandaşlarımız adına ve Kızılay adına teşekkür ediyoruz" dedi.

18 yaşından bu yana kan bağışında bulunduğunu kaydeden Dr. Kerem Keskin, "Kızılay'ın beni böyle güzel bir şekilde onure etmesi beni mutlu etti. Benim için güzel bir an. Bu tür haberler toplumda duyarlılığın artmasına katkı sunuyor. Ayrıca ben kan bağışında bulunan sağlık camiası adına da burada bulunuyorum. O nedenle kan bağışında bulunan tüm sağlık çalışanlarımıza da teşekkür ediyorum. Ayrıca hiç bir beklentisi olmadan kan bağışında bulunan herkese minnetimi ifade etmek istiyorum. Benim için bu bir misyon ve 18 yaşımdan bu yana bu çalışmayı yürütüyorum. Benim için koşulsuz kutsal bir göreve ve sağlığım el verdiği sürece bağışta bulunmaya devam edeceğimi görev olarak addediyorum" ifadelerini kullandı.

Kızılay Tavşanlı Şube Başkanı Mümtaz Serdaroğlu, "Ben de burada bulunan Doktor Mahmut Ulusoy ve doktor Kerem Keskin'e çok teşekkür ediyorum. Ben artık kan bağışçısı değil adeta kan bankası olarak bakıyorum. Biz burada sadece tüm hastalar adına aracıyız vesileyiz. Her ikisine de teşekkür ederiz" diye konuştu.