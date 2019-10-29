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32 öğrenciden ‘Genç Osman' türküsü eşliğinde gösteri

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenlerinde Şehitler Ortaokulu’nun 32 öğrenciden oluşan halk oyunları ekibinin ‘Genç Osman’ türküsü eşliğinde kaşıklı gösterisi büyük beğeni aldı.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenlerinde Şehitler Ortaokulu'nun 32 öğrenciden oluşan halk oyunları ekibinin ‘Genç Osman' türküsü eşliğinde kaşıklı gösterisi büyük beğeni aldı.


Şehitler Ortaokulunun 32 öğrenciden oluşan halk oyunları ekibi Görsel Sanatlar Öğretmeni Raziye Uysal ve Beden Eğitimi Öğretmeni Samet Çelik, nezaretinde yaptıkları 20 günlük çalışma sonunda Atatürk İlkokul bahçesinde gerçekleştirilen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenlerinde ‘Genç Osman' türküsü eşliğinde sundukları kaşıklı gösteri izleyenleri coşturdu ve büyük alkış aldı.

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