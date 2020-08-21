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3.4 büyüklüğündeki deprem korkuttu

Kütahya’nın Simav ilçesinde, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Merkezi ölçeğine göre 3.

Kütahya'nın Simav ilçesinde, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Merkezi ölçeğine göre 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssü Hüsüm köyü Hacıahmetoğlu mahallesi olarak belirlenen deprem saat 01.38'de meydana geldi. Yerin 10.5 kilometre derinliğindeki deprem, ilçe merkezi ve çevre köylerden de hissedilirken, kısa süreli paniğe sebep oldu.


ilk belirlemelere göre, sarsıntı can ve mal kaybına yol açmadı.

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