36 kursta 747 kursiyere eğitim

Kütahya'nın Şaphane ilçesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü çalışmaları, Hayat Boyu Öğrenme Planlama ve İşbirliği Komisyonu Toplantısı'nda değerlendirirdi.

Şaphane Kaymakamı Lütfullah Göktaş başkanlığında gerçekleştirilen ilçe hayat boyu öğrenme planlama ve işbirliği komisyonu toplantısında, 2018-2019 eğitim öğretim yılı bir döneminde Şaphane ilçesinde gerçekleştirilen hayat boyu öğrenme faaliyetleri ele alındı. Halk Eğitim Merkezi müdürü Fuat Bayri tarafından yapılan sunumda, ilçe genelinde 1. dönem itibarıyla çeşitli alanlarda 36 kurs faaliyeti gerçekleştirildiği bu kurslarda 331 mesleki 331 mesleki eğitim olmak üzere 747 kursiyere eğitim verildiği açıklandı.

Ayrıca okuryazarlık çalışmaları ve açık öğretim iş ve işlemlerinin kurum müdürlüğünce yürütüldüğü belirtildi.