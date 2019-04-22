4-6 Yaş Kur'an Kursu öğrencileri, şehit Selman Çelik'in kabrini ziyaret etti

Kütahya İl Müftülüğü 4-6 Yaş Kur'an Kursu öğrencileri, şehit Uzman Onbaşı Selman Çelik'in mezarını ziyaret edip, dua ettiler.

Minik öğrenciler, Kütahya merkeze bağlı Kaynarca köyü mezarlığında bulunan, 24 Şubat 2017 günü Suriye'nin Halep kentinin El Bab bölgesinde DEAŞ terör örgütünün yola döşediği el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Uzman Çavuş Selman Çelik'in mezarını ziyaret ettiler.

Öğrenciler, Kütahya İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar, İl Müftü Yardımcıları Mehmet Arslaner ve Tuğba Anatoprak ile şehit Selmen Çelik'in babası Süleyman Çelik'in de hazır bulunduğu ziyarette kurslarında ezberledikleri fatiha ve ihlas surelerini okudular.

Kütahya İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar, "Şehit, Allah'ın rızası uğrunda vatan millet ve din için ölen veya öldürülen Müslümanlara denir. Ölmemiş olanlara da gazi denir.Şehitlik, büyük bir derece, yüksek bir makamdır. Şehitlik ahirette peygamberlikten sonra en yüce makamdır.Bu makam ve mertebe herkese nasip olmaz. Selman kardeşimiz vatan, bayrak ve bağımsızlığımız için şehit olmuştur" dedi.

Şehit Selman Çelik'in babası Süleyman Çelik, ziyaretleri sebebiyle öğrenci ve müftülük yetkililerine teşekkür etti.