42 yıldır seyyar dikiş makinesi tamirciliği yapıyor

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde 59 yaşındaki Bünyamin İpek, 42 yıldan beri gezici olarak dikiş makinesi tamirciliği yapıyor.

Sanat Okulu mezunu Bünyamin İpek, İzmir'de öğrendiği dikiş makinesi tamirciliğini birçok il ve ilçeleri dolaşarak 42 yıldan bu yana sürdürdüğünü söyledi.

İpek,” Kütahya, Eskişehir, Afyon, Antalya, Burdur ve Isparta illeri ile ilçelerindeki pazarlarda, bazen de evlere kadar giderek dikiş makinelerini tamirini gerçekleştiriyorum. Ayrıca elimde dikiş makinelerinin orijinal parçalarını bulunduruyorum. Emekli olmama rağmen bu işi severek yapıyorum. Sağlığım elverdikçe de mesleğime devam edeceğim” dedi.