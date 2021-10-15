43 ülkeden 43 öğrenci Başkan Akçadurak'ı ziyaret etti

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nde öğrenim gören 43 farklı ülkeden 43 yabancı öğrenci, Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak'ı ziyaret etti.

Başkanlık makamında düzenlenen ziyarette; Gediz Meslek Yüksek Okulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Kavasoğlu, Gediz Belediye Başkan Yardımcısı Şule Bilgili, Gediz Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Vedat Öztürk ve Başkan Yardımcısı Yılmaz Özen, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Bünyamin Han ve 43 farklı ülkeden 43 yabancı öğrenci katıldı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Akçadurak öğrencilere ilçemizin tarihiyle ilgili bilgiler vererek; “Sizleri kentimizde görmekten dolayı çok mutluyuz. Bu tür düzenlenen projeler ile farklı kültürler tanıma, kaynaşma ve bölgemizin tanıtılması adına önemli bir ziyaret. Bu kapsamda nazik ziyaretleriniz için teşekkür ediyor, ilçemizin güzelliklerini tanımak adına sizlere eğlenceli geziler diliyorum” açıklamasında bulundu.