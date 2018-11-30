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46 kursiyerin tamamı bayan

Kütahya’nın Aslanapa ilçesinde Ören köyünde açılan "Besi Sığırı Yetiştiriciliği" kursuna katılan kursiyerlerin tamamının bayan olması büyük ilgiyle karşılandı.

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde Ören köyünde açılan "Besi Sığırı Yetiştiriciliği" kursuna katılan kursiyerlerin tamamının bayan olması büyük ilgiyle karşılandı.


Aslanapa İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ile Halk Eğitim Müdürlüğü işbirliği içinde açılan kursta öğretici olarak İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü personeli görev aldı. İki hafta süren kurs 80 saat olarak planlanmıştı. Tamamı bayan olmak üzere kursa 46 kursiyer devam etti. Açılan kurs yapılan yazılı sınav ile sona erdi. Sınav sonucunda başarılı olan kursiyerlere belge verileceği açıklandı.


İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Tacettin Işık, sona kurs hakkında yaptığı açıklamada, ''Bu yıl Ören köyümüzden çok yoğun talepler aldık. Bu taleplere bizler de iki adet kurs açarak cevap verdik. Kursiyerlerimizin tamamının bayan olması bizleride çok şaşırttı. Halkımız bizden kurs talep ettikçe Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğümüz ile iş birliği halinde kurs açmaya devam edeceğiz. Bu vesile ile kursumuza katılan bayanlara, görev yapan Ziraat Mühendisi ve Veteriner arkadaşlarıma ve Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Aziz Kılıçarslan´a teşekkür ediyorum'' dedi.(YD-EFE)

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