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48 dairenin bulunduğu iki sitede heyelan tehdidi iddiası

Kütahya’da 48 dairenin yer aldığı iki sitenin heyelan tehdidi altında olduğunu ileri sürüldü.

Kütahya'da 48 dairenin yer aldığı iki sitenin heyelan tehdidi altında olduğunu ileri sürüldü.


75. Yıl Mahallesi Bekir Sıktı Paşa Caddesi üzerinde yer alan Ümit Sitesi'nin yönetici Firdevs Kabar, konunun çözümü için yetkililere müracaat bulunduklarını dile getirdi.


Kabar, söz konusu bölgeye bir süre önce istinat duvarı yapıldığını ancak bunun yetersiz kaldığını ve zaman zaman toprak kayması yaşandığını dile getirdi.


Kabar, "48 ailenin yaşadığı iki ayrı sitemizin arka alanında bulunan bölgede zaman zaman toprak kayması yaşanıyor. Burada istenat duvarı var, ancak yeterli değil. Daha büyük toprak kayması olmaması için acil olarak önlem alınması gerekiyor. Durumu yetkililere bildirdik. Umarız bir çözüm bulunur" diye konuştu.

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