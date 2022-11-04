5 ayda 300 bin kişiyi ağırladı

Kütahya'nın tarih ve turizm potansiyelini tüm dünyaya tanıtmak amacıyla yeni bir bakış açısıyla hazırlanan Frig Çevre ve Medeniyet Tanıtım Merkezi'ni Haziran ayından buyana 300 binin üzerinde ziyaretçi ağırladı.

Tarihi 3 bin yıl öncesine dayanan ve Eskişehir, Kütahya ve Afyon bölgelerinde yerleşmiş olan Friglerin merkezi olan Kütahya'da Frig vadisi turizmini geliştirmek ve tanıtmak amacı ile yapılan Frig Çevre ve Medeniyet Tanıtım Merkezini Haziran ayından bu yana 300 binin üzerinde yerli ve yabancı ziyaretçiyi konuk etti.

Frig Çevre ve Medeniyet Tanıtım Merkezi'nde ürünlerini sergileyerek, Frig mirasının yanı sıra Kütahya'nın el sanatlarını, lezzetli mutfağını, kültürünü yaşatmayı amaçladıklarını ifade eden Kütahya Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Elif Telli, “Olgunlaşma Enstitüsü olarak, Kütahya'nın tanıtımına büyük katkı sağlayacak olan Frig Çevre ve Medeniyet Tanıtım Merkezi'nde valilik projesi olarak Valimizin destekleri ile paydaş olarak yerimizi almış bulunmaktayız. Bu çerçevede kurumumuzda çini, el sanatları, giyim, nakış, yiyecek-içecek hizmetleri alanlarında çalışmalarımız devam etmektedir. Frig Çevre ve Medeniyet Tanıtım Merkezi'ndeki çalışmalarımız ile ilgili ürünler ortaya koyuyoruz. Biz bu çalışmalarımız ile ilgili Frig Vadisi'ne giderek bizzat yerinde motifler olsun, Frig kültürü olsun araştırmalarımızı yaptık, arşivledik ve bunlardan yola çıkarak kurumumuzda çalışmalarımızı yapıyoruz. Frig kültürünü yaşatarak gelecek nesillere aktarmak ve bu binlerce yıllık kültürü sürdürmektir amacımız. El sanatlarından deri ve keçe çalışmalarımızı var. Bunları yanı sıra karşılama merkezinin İstanbul-Antalya karayolu üzerinde bulunmasından dolayı yoldan turistlere Kütahya kültürünü hem tanıtmak hem de onların ihtiyaçları içinde ayrıca bir çalışmamız oldu. Çocuklarımız için yastıklar, plaj kıyafetleri gibi kendilerine ihtiyacı olabilecek Frig kültürünü yaşatacak o eserleri yapmaya çalışıyoruz. Yaptığımız araştırmalar sonucunda geyikler, boğalar, güneş, aslan, Frig askeri Frig kültüründe olan motifler. Biz bunları arşivledik ve 60 kişilik bir ekip ile bu desenleri ürünlerimizin üzerinde bunları kullanarak Frig kültürünü yaşatmaya çalışıyoruz. Bu yanı sıra merkezimi de Kütahya'nın tanıtımını yapmak amacı ile lezzetli yöresel lezzetlerimizi de misafirlerimize sunuyoruz" dedi.

"3D mapping gösterimi ile kentin öne çıkan özellikleri tanıtılıyor"

5 ayda 300 bin kişinin üzerinde ziyaretçiyi konuk ettiklerini söyleyen Elif Telli, “Kütahya Valimiz Ali Çelik'in gayretleri ile Haziran 2022 yılında yapılan açılış töreni ile hizmete alınan Frig Çevre ve Medeniyet Tanıtım Merkezi'ne bugüne kadar 300 bininin üzerinde yerli ve yabancı misafirimiz adeta bir cazibe merkezi oldu. Kütahya'nın ve Frig vadimizin tanıtımı açısında önem olan bu merkezimizde el sanatlarının yanı sıra İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya gibi büyük şehirlerin kavşağı olması nedeni ile çok sayıda çok sayıda misafirimizde dinlenmek için buraya geliyor ve porsuk barajı eşliğinde keyifli anlar geçiriyor, 3D mapping gösterimi ile kentin öne çıkan özellikleri tanıtılıyor. Merkezimizde ziyaretçilerin deneyimleyebileceği çini üretim bölümü oluşturduk. Burada ustalar çini eserlerin bütün yapım aşamalarını ziyaretçilere gösteriyor. Bir çamurun şekillendirilmesi, motiflerle bezenmesi, boyanması ve sırlandıktan ve bin derecede fırınlandıktan sonra esere dönüştüğü gösteriliyor. Çini buradaki tabirle renklerin notası, renklerin ahengi. Camın toprakla bütünleştiği, rengin ateşle dans ettiği bir süreç çini. Bunu orada aynı anda deneyimlemek büyük bir keyif elde ediyorlar" diye konuştu.