5 ayda öğrendiler ateşte açan çiçeklerle isimlerinden söz ettirdiler

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesi Hacıkebir köyünde 5 ay süren Çini sanatı kursu sona erdi.

Öğretmenleri Meryem İçenli eşliğinde birbirinden güzel eserler ortaya çıkaran kursiyerlerin yaptıkları eserler için sergi hazırlığı yapılıyor. Yaptıkları ürünleri sosyal medya üzerinden paylaşan kursiyerlerin aldığı olumlu yorumlar ve sayısız sipariş Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nün, bölge ekonomisine katkı sağlayacak kurs çalışmalarında ki haklılığını ortaya çıkardı. Kursta başarılı olan kursiyerlerin, evlerinde sipariş alıp aile ekonomisine katkı sağlanmasının amaçlandığı açıklandı.

5 ay süren ve 12 kursiyerin yer aldığı kursta işlenen çinilerin, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğündeki çini fırınında pişirildiği ve bu vesile ile sırlama ve pişirme eğitiminin kursiyerlere uygulamalı olarak öğretildiği belirtildi.